Жителей Феодосии, кто обратился в пункт временного размещения, обеспечили едой и водой Сейчас большинство из них поехали к родственникам, добавила директор школы №9 имени Н.
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Жителей Феодосии, кто обратился в пункт временного размещения, обеспечили едой и водой Сейчас большинство из них поехали к родственникам, добавила директор школы №9 имени Н.