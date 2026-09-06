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Разин о 4:2 с «Амуром»: «Много сумбура, волнения. В целом содержание игры не очень понравилось. Но выиграли – и хорошо»

Главный тренер « Металлурга »  Андрей Разин высказался после матча с « Амуром » (4:2). – Как оцените первую игру сезона? – Много сумбура, много волнения, как ни странно.

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