Миронов: в Думу внесут проект о юридической помощи по подготовке исков к ФРГ

В Госдуму будет внесен законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи гражданам РФ для открытия искового производства против ФРГ по вопросу возмещения вреда, причиненного нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны.
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