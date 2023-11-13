Бойцы армии России ликвидировали на Украине "лучшего танкиста ВСУ" Максима Гацанюка

Лучший танкист и житель Киева уничтожен в районе населённого пункта Соколовка Запорожской области.До последней поры украинские СМИ ассоциировали 39-летнего Максима Гацанюка, как лучшего танкиста украинской армии.
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