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Бойцы армии России ликвидировали на Украине "лучшего танкиста ВСУ" Максима Гацанюка

Бойцы армии России ликвидировали на Украине "лучшего танкиста ВСУ" Максима Гацанюка

Лучший танкист и житель Киева уничтожен в районе населённого пункта Соколовка Запорожской области.До последней поры украинские СМИ ассоциировали 39-летнего Максима Гацанюка, как лучшего танкиста украинской армии.

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