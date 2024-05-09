«Восстановили справедливость»: в Башкирии открыли памятник народному герою Гази Загитову

УФА, 9 мая, ФедералПресс. Сегодня в уфимском парке Победы глава республики Радий Хабиров торжественно открыл памятник герою Великой Отечественной войны, уроженцу Мишкинского района Башкирии Гази Загитову.
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