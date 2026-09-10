Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В областном центре состоится трехдневный исторический фестиваль

В областном центре состоится трехдневный исторический фестиваль

Гостей праздника ждет масштабная реконструкция, мастер-классы, показ фильмов и многое другое В Смоленске состоится ежегодный исторический фестиваль «Смоленск - «Город Щит» 1654 год».

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