Защитник «Торонто» Райлли обжалует 5-матчевую дисквалификацию за удар в голову форварду «Оттавы» Грейгу

Защитника «Торонто» наказали по итогам матча с «Оттавой» (3:5). Напомним, за пять секунд до конца третьего периода нападающий «Сенаторс» Ридли Грейг оказался перед пустыми воротами «Мэйпл Лифс» и мощным броском отправил шайбу в сетку.
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