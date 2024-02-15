Защитник «Торонто» Райлли обжалует 5-матчевую дисквалификацию за удар в голову форварду «Оттавы» Грейгу

Защитника «Торонто» наказали по итогам матча с «Оттавой» (3:5). Напомним, за пять секунд до конца третьего периода нападающий «Сенаторс» Ридли Грейг оказался перед пустыми воротами «Мэйпл Лифс» и мощным броском отправил шайбу в сетку.