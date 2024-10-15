И девятый вал не страшен!

Российские учёные предложили автоматизировать штормование. При всём техническом совершенстве современных судов, безопасно управлять ими во время штормов по-прежнему сложно: возможность идти заданным курсом и с определённой скоростью значительно снижается.
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