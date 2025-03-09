📹🏮И вновь впечатляющие кадры объективного контроля боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов 9К720 "Искандер-М" по объектам противника в Николаевской области и под Суджей.
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📹🏮И вновь впечатляющие кадры объективного контроля боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов 9К720 "Искандер-М" по объектам противника в Николаевской области и под Суджей.