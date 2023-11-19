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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брендан Аллен: «Знаю, что сильнее Стрикленда. Надеюсь, UFC понимает, что я стану следующей звездой»

«Надеюсь, UFC понимает, что я стану следующей звездой. Я дрался в октагоне с Шоном [Стриклендом]. Я был слишком молод и психически незрелым.

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