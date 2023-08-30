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Елизавета Худайбердиева об Алине Горбачевой: «Самое последнее, что сейчас можно сделать – хейтить 16-летнего человека»

«Я с облегчением выдыхаю. К счастью, Алина нашлась и ее физическому здоровью ничего не угрожает. Но ментальному! Ни в коем случае не вините ее в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться.

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