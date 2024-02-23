Нефть завершает неделю снижением цен на фоне решений ФРС США по ставкам Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились 23 февраля после заявления представителя Федеральной резервной системы США о том, что снижение процентных ставок следует отложить как минимум на еще 2 месяца.
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