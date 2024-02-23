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Нефть завершает неделю снижением цен на фоне решений ФРС США по ставкам

Нефть завершает неделю снижением цен на фоне решений ФРС США по ставкам

Нефть завершает неделю снижением цен на фоне решений ФРС США по ставкам Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились 23 февраля после заявления представителя Федеральной резервной системы США о том, что снижение процентных ставок следует отложить как минимум на еще 2 месяца.

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