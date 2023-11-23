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Художник сериалов «Пацаны» и «Викинги» показал свою версию девушки-ведьмак...

Художник сериалов «Пацаны» и «Викинги» показал свою версию девушки-ведьмак...

Художник сериалов «Пацаны» и «Викинги» показал свою версию девушки-ведьмакаКанадский художник Тревер Йохансен (Trever Johansen) из аутсорс-студии Spin VFX, работавший над спецэффектами для фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и популярных сериалов «Пацаны» (1 сезон) и «Викинги», создал полноценную 3D-модель девушки-ведьмака.

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