Художник сериалов «Пацаны» и «Викинги» показал свою версию девушки-ведьмак...

Художник сериалов «Пацаны» и «Викинги» показал свою версию девушки-ведьмакаКанадский художник Тревер Йохансен (Trever Johansen) из аутсорс-студии Spin VFX, работавший над спецэффектами для фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и популярных сериалов «Пацаны» (1 сезон) и «Викинги», создал полноценную 3D-модель девушки-ведьмака.