Командира бригады ВСУ задержали по делу об издевательствах

Командира бригады ВСУ Побережнюка задержали из-за издевательств над военными Сотрудники Государственного бюро Украины задержали и доставили в Киев командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Олега Побережнюк.
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