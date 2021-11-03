Политтехнолог Золотарев: назначением Яроша Зеленский заигрывает с электоратом Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского назначением экс-главы «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) Дмитрия Яроша на пост советника главкома ВСУ пытается заигрывать с электоратом бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Администрация президента Украины Владимира Зеленского назначением экс-главы «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) Дмитрия Яроша на пост советника главкома ВСУ пытается заигрывать с электоратом бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
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