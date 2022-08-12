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Кабмин удвоил максимальную сумму туристического кешбэка для путевок на Дальний Восток

Кабмин удвоил максимальную сумму туристического кешбэка для путевок на Дальний Восток

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о старте осеннего этапа туристического кешбэка. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, он будет действовать с 1 октября по 25 декабря 2022 года, для круизов — с 1 сентября до завершения навигации.

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