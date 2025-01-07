Нардепа Гончаренко убрали из эфира турецкого телеканала из-за футболки, оскорбляющей Путина

Народного депутата Украины от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко убрали из эфира турецкого телеканала TRT World из-за его одежды в виде футболки с надписью, оскорбляющей президента РФ Владимира Путина.
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