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Бедард – лучший ограниченно свободный агент в НХЛ по версии Sportsnet. Робертсон – 2-й, Готье – 3-й, Зеграс – 5-й, Никишин – 9-й, Макмайкл – 12-й

Sportsnet обновил рейтинг ограниченно свободных агентов в НХЛ. Список возглавил 20-летний форвард «Чикаго» Коннор Бедард .

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