Спасительная «Волга»

Замечено на лавочках остановок в Одессе.Могилизированным украинцам нужно лишь выучить как «Отче наш», дождаться момента, чтобы перейти на спасительную частоту, произнести пароль «Волга», услышать ответ, сообщить координаты местонахождения, сколько сдаётся, из какого подразделения, в каком состоянии.