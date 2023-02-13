Что будет дальше с Kia Rio 2023? В компании рассказали о будущем популярного в России компакта

Южнокорейский автопроизводитель Kia Motors Corporation объявил о прекращении выпуска своего субкомпактного автомобиля Kia Rio на европейском рынке, сославшись на отсутствие рентабельности из-за снижения спроса на небольшие автомобили в этом регионе.
Южнокорейский автопроизводитель Kia Motors Corporation объявил о прекращении выпуска своего субкомпактного автомобиля Kia Rio на европейском рынке, сославшись на отсутствие рентабельности из-за снижения спроса на небольшие автомобили в этом регионе.
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