Автоверсты

11 302 подписчика

Свежие комментарии

  • Андрей Сергеевич
    Подпорщики такая же шняга как и перекупы. Всех мошенников - топить в тазике.Насколько обоснов...
  • Владимир Молокоедов
    И ещё не указано, если оформлял страховку "без ограничений" числа водителей. У меня так пропал КБМ.Когда водителю мо...
  • Александр24
    "Все случаи "обнуления" КБМ при отсутствии ДТП по вине водителя за предыдущий период страхования – человеческий факто...Когда водителю мо...

Топ 10 летних шин прошлого сезона по мнению ZavGar

Топ 10 летних шин прошлого сезона по мнению ZavGar

Настало время сезонной смены шин, а вы не знаете какие шины выбрать? - Не беда! Магазин-автосервис ZavGar выручит Вас! Мы собрали для Вас рейтинг лучших летних шин прошлого сезона, которые пользуются огромной популярностью среди автовладельцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх