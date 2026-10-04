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Жорже Жезуш: «Роналду не вернется только в том случае, если сам так решит. Я бы хотел, чтобы он завершил карьеру в сборной так, как сам захочет. Проблему раздули»

Жорже Жезуш заявил, что именно Криштиа ну Роналду предстоит решить, возвращаться ли в национальную команду.

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