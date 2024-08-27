Время сложное, идет война за души — надо говорить правду

Наше время - очень комфортное с точки зрения быта и страшно тяжёлое психологически. Так как идёт война в наших мозгах и душах, каждый из нас подвергается разрушительным атакам во вроде бы мирное (для большинства) время.
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