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Царьград

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МВД Бахрейна включило сирены тревоги из-за атак Ирана

МВД Бахрейна включило сирены тревоги из-за атак Ирана

В Бахрейне раздались сирены воздушной тревоги из-за атак Ирана, нацеленных на американские объекты. МВД призывает жителей сохранять спокойствие и укрываться в безопасных местах.

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