Стоматолог Давидян сообщил, как в Новый год алкоголь разрушит зубы

Стоматолог Арам Давидян рассказал о негативном влиянии алкоголя на здоровье зубов и десен. Он указал, что регулярное употребление алкогольных напитков может приводить к разрушению зубной эмали и вреду слизистой оболочке полости рта, особенно в период Нового года, когда потребление алкоголя обычно увеличивается.