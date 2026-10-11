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5 кВт·ч за $2500. Представлена портативная электростанция Anker SOLIX S5000

5 кВт·ч за $2500. Представлена портативная электростанция Anker SOLIX S5000

Поддерживается расширение емкости системы до 30 кВт·ч Anker представила портативную электростанцию SOLIX S5000 для резервного питания дома и автономного использования.

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