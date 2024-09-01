День знаний в Ивановской пожарно-спасательной академии

В Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России состоялось ежегодное торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, принятию присяги курсантами и церемонии торжественной Клятвы кадет и студентов.
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