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Царьград

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Вторая пенсионная реформа: в России заговорили о прибавке с 70 лет

Вторая пенсионная реформа: в России заговорили о прибавке с 70 лет

В Общественной палате предложили пересмотреть правила начисления выплат для пожилых людей. Эксперты уверены: текущий порог в 80 лет безнадежно устарел.

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