Вторая пенсионная реформа: в России заговорили о прибавке с 70 лет

В Общественной палате предложили пересмотреть правила начисления выплат для пожилых людей. Эксперты уверены: текущий порог в 80 лет безнадежно устарел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Какой же позор!"...
- "Мы уже знаем, ку...
- JF Путин наказал сою...
Воровать меньше надо и на все денег хватит . А то при одной жопе в три горла жрут , паскуды !