Мостовой о беспорядках после матча Франция – Марокко: «У всех сложная жизнь. Вот люди и выражают негативные эмоции»

Мостовой о беспорядках после матча Франция – Марокко: «У всех сложная жизнь. Вот люди и выражают негативные эмоции»

Александр Мостовой высказался о беспорядках после 1/2 финала ЧМ-2022 Франция – Марокко (2:0). «Не думаю, что марокканцы хотели чего-то этим добиться.

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