Звезда фильма «Джентельмены» Генри Голдинг станет отцом во второй раз

Генри Голдинг. Фото: кадр из фильма «Джентельмены» Звезда фильмов «Джентельмены» и «Безумно богатые азиаты» Генри Голдинг станет отцом во второй раз! Об этом актер сообщил в запрещенной сети, опубликовав фото с беременной женой Лив Ло и дочерью.