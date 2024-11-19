SpaceX запустила три миссии Falcon 9 за 20 часов (всего 114 в 2024 году). Ожидается старт огромной ракеты Starship

Команда SpaceX запустила три миссии Falcon 9 из Флориды и Калифорнии в течение 20 часов, выполнив 112-й, 113-й и 114-й успешные запуски Falcon в этом году, о чем сообщаетcя на официальной страничке в социальной сети X.
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