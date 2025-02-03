Трамп: у США запланированы контакты с властями России и Украины

Американский лидер отметил, что обсуждение встреч проходит «довольно успешно».<strong>Во время выступления на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном президент США Дональд Трамп заявил о запланированных встречах и контактах с представителями России и Украины, передает Fox News.