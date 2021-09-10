ООН: Афганистану грозит голод

На сайте ООН приводится сообщение Лайонс, в котором она говорит о том, что в Афганистане «нет денег, продукты питания дорожают, международное сообщество и многие доноры приостановили финансовые потоки, опасаясь, что они попадут в руки талибов*».
На сайте ООН приводится сообщение Лайонс, в котором она говорит о том, что в Афганистане «нет денег, продукты питания дорожают, международное сообщество и многие доноры приостановили финансовые потоки, опасаясь, что они попадут в руки талибов*».
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