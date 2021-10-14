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Такси отлетело и сбило пешехода на зебре в ДТП на Обводном канале

Водитель такси попытался проскочить светофор на «красный», однако его протаранил внедорожник. Накануне, 14 октября, в Петербурге на углу Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошла авария, в результате которой пострадал пешеход.

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