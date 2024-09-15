Врачи отчаянно борются за жизнь пострадавшей Алферовой

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Ирина Алферова © Anatoly Lomokhov/globallookpress.comНакануне в СМИ попала информация о массовом отравлении в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова.
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