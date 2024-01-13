Анкалаев: после победы над Уокером никто не будет заслуживать титульника больше, чем я

Российский боец Магомед Анкалаев высказал мнение касательно поединка с бразильцем Джонни Уокером. «На самом деле если я одержу победу, никто не будет заслуживать титульного поединка больше, чем я», — сказал Анкалаев в интервью MMA Junkie.
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