Нижегородцам рассказали, чем могут быть опасны дешевые лекарства

Росздравнадзор призвал остановить продажу серии лекарств от кашля и головной боли по низкой цене. О том, какой вред могут оказать на организм человека некачественные и дешевые препараты, рассказал аудитор фармацевтических производств Иван Гуляев в Telegram-канале главреда ИА «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.
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