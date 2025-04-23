Нижегородцам рассказали, чем могут быть опасны дешевые лекарства

Росздравнадзор призвал остановить продажу серии лекарств от кашля и головной боли по низкой цене. О том, какой вред могут оказать на организм человека некачественные и дешевые препараты, рассказал аудитор фармацевтических производств Иван Гуляев в Telegram-канале главреда ИА «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.