В Санкт-Петербурге спрос на военную ипотеку вырос на 37% за год

В Санкт-Петербурге отмечается увеличение запросов на жилье со стороны военнослужащих. Общий рост на рынке составил 37,61%, при этом некоторые застройщики сообщают о двукратном увеличении сделок с военнослужащими, пишет РБК.
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