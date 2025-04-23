Вызов «тюркскому единству»: саммит ЕС–ЦА в Самарканде и кипрский вопрос

В узбекском Самарканде прошёл первый в истории, как его упорно называют ушлые европейцы, саммит «Центральная Азия – Европейский союз», хотя подобные мероприятия, да ещё и с аналогичной повесткой (стратегическое партнёрство, демократические ценности, зеленая энергетика, природные ресурсы, транспорт, территориальная целостность «незалежной») уже наблюдались ранее в 2022-2023 годах в казахстанской Астане и кыргызской Чолпон-Ате.