Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Может случиться с каждым: что делать, если вам попалась фальшивая купюра?

Может случиться с каждым: что делать, если вам попалась фальшивая купюра?

Никто не застрахован от получения на кассе или в банкомате поддельной банкноты. Рассказываю, что с ней нельзя делать, куда надо отнести и есть ли вероятность не потерять честно заработанные деньги из-за невнимательности.

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