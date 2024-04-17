Может случиться с каждым: что делать, если вам попалась фальшивая купюра?

Никто не застрахован от получения на кассе или в банкомате поддельной банкноты. Рассказываю, что с ней нельзя делать, куда надо отнести и есть ли вероятность не потерять честно заработанные деньги из-за невнимательности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии