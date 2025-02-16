Глава ведомства поручил провести проверку по информации о последствиях ДТП в Свердловской области

В эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщалось о правовых последствиях дорожно-транспортного происшествия в Екатеринбурге и факте возможного нелегального нахождения на территории страны семьи одного из участников.
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