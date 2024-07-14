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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордан Лойд стал игроком тель-авивского «Маккаби»

У защитника «Монако» (30 лет, 193 см) была опция выхода из соглашения с клубом. Он принял решение воспользоваться ей и официально заключил 2-летний контракт с израильским грандом.

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