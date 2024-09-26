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В России задумали увеличить лимит по бесплатной рассрочке

В России задумали увеличить лимит по бесплатной рассрочке

Лимит по сумме стоимости товара для рассрочки, установленный законопроектом по ее регулированию на уровне 15 тысяч рублей, может быть повышен до 60 тысяч, заявил в интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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