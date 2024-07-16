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Царьград

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Удары вглубь России: Зеленский заявил о "позитивных сигналах" с Запада

Удары вглубь России: Зеленский заявил о "позитивных сигналах" с Запада

Владимир Зеленский заявил о "позитивных сигналах" от Запада по ударам вглубь России. Его слова приводит издание Politico.

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