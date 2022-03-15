Власти Вьетнама заявили о готовности принять туристов

Власти Вьетнама ожидают поток иностранных туристов после открытия границ страны, сообщает PRIMPRESS. С 15 марта, спустя два года после пандемии, Вьетнам восстановит политику безвизового въезда для граждан многих стран, в том числе и из России.
Власти Вьетнама ожидают поток иностранных туристов после открытия границ страны, сообщает PRIMPRESS. С 15 марта, спустя два года после пандемии, Вьетнам восстановит политику безвизового въезда для граждан многих стран, в том числе и из России.
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