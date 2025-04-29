Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство электрика в селе Анисимово

Накануне он отключил свет в одном из цыганских домов в алтайском селе, после чего на него набросились с ножом Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство электрика, который отключил свет в одном из цыганских домов в селе Анисимово Алтайского края.
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