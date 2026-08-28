Бывший капитан «Трактора» Шинин думал о суициде после задержания с наркотиками: «Хотел выброситься в окно»

Бывший капитан и экс-спортивный директор челябинского «Трактора» Александр Шинин дал откровенное интервью, вспомнив события 20 июля 2023 года, когда он был задержан в центре города при покупке наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина — о проща...
- Роднина о памятни...
- Ненавидел СССР, с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым