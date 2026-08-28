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Бывший капитан «Трактора» Шинин думал о суициде после задержания с наркотиками: «Хотел выброситься в окно»

Бывший капитан и экс-спортивный директор челябинского «Трактора» Александр Шинин дал откровенное интервью, вспомнив события 20 июля 2023 года, когда он был задержан в центре города при покупке наркотиков.

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