Собянин: Москва предоставит новые меры поддержки промпредприятиям

Предприятия должны будут использовать и затем выкупить оборудование, приобретенное в рамках лизингового договора Московскому Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено дополнительно 400 миллионов рублей для привлечения около 2,5 миллиарда рублей инвестиций в современные технологии на городских производствах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.