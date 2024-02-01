Шурыгин: Россия может отправить БРК "Бастион" хуситам в ответ на атаку Patriot

Ответом России на удар Patriot по Ил-76 может стать отправка БРК "Бастион" и "Бал" хуситам, заявил военный эксперт Владислав ШурыгинОтправка в поддержку хуситов береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал", по мнению эксперта, должна стать очевидным ответом России на удар американского зенитно-ракетного комплекса Patriot по Ил-76.