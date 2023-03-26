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Минобороны России показало кадры боевой работы расчётов пушек «Гиацинт-Б» в зоне СВО

Минобороны России показало кадры боевой работы расчётов пушек «Гиацинт-Б» в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы в зоне специальной военной операции расчётов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа, которые уничтожили ангар с принадлежащими украинской армии боеприпасами.

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